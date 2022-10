Voici l'équipe type de la 4ème journée de la Ligue des champions

Aucun joueur du Club de Bruges n'a été sélectionné. Pourtant Simon Mignolet, nouveau cauchemar de l'Atlético de Madrid avec 9 arrêts au compteur aurait certainement mérité d'avoir sa place dans les cage du onze type de la 4ème journée de la Ligue des champions.

C'est Diogo Costa (FC Porto) que l'on retrouve au goal. Devant lui dans une défense à trois, Antonio Rudiger (Real Madrid), Tanguy Kouassi (FC Séville) et Pierre Cornud (Maccabi Haïfa). Au milieu prennent place Galeno (FC Porto), Leon Goretzka (Bayern Munich) et Omer Atzili (Maccabi Haïfa).

À l'avant, une attaque 100% Premier League avec Heung-min Son (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool), Diogo Jota (Liverpool) et Roberto Firmino (Liverpool).

