Adnan Custovic : "Zulte est comme une bête blessée"

Le coach du KVK a préfacé le duel ô combien important de ce samedi face à Zulte-Waregem.

Pour ce derby face à Zulte-Waregem, "Radovanovic et Loncar seront absents et nous espérons que Selemani sera disponible à temps", a déclaré le coach de Courtrai, Adnan Custovic, en conférence de presse et comme relayé sur le site internet du club. Le Comorien avait inscrit un but magnifique sur coup franc face à Genk (défaite 2-1) avant de sortir peu après l'heure de jeu.

Custovic se méfie de son prochain adversaire. "Nous ne devrons pas entamer (cette rencontre) avec une trop grande confiance en nous. Certes, Zulte n'a plus gagné depuis 10 matchs, mais ils sont comme une bête blessé."

"Il faudra être à 200%", a poursuivi Custovic. "Un derby est un match qu'il faut toujours gagner."