Alexis De Sart aime voir les équipes espoirs dans le monde professionnel : "J'aurais aimé avoir cette chance"

Alors qu'il s'apprête à affronter le SL16 FC en Challenger Pro League, Alexis De Sart s'est confié sur la présence des équipes espoirs dans le monde professionnel.

Ce vendredi, le SL16 FC recevra le RWDM et Alexis De Sart dans le cadre de la 9e journée de Challenger Pro League. En conférence de presse, le joueur de 25 ans s'est exprimé sur la présence des équipes espoirs dans le monde professionnel. "J'aurais aimé recevoir cette chance. Dans le passé, cela manquait pour avoir une post-formation complètement réussie."

Formé au Standard de Liège, Alexis De Sart a été invité à quitter le club quand il avait 18 ans, jugé trop frêle pour l'équipe première. "Si les équipes espoirs évoluaient déjà dans le monde professionnel, j'aurais peut-être pu m'aguerrir en D1B avant de passer à l'étape suivante. Ce système ne peut qu'aider les joueurs et les clubs à prendre les bonnes décisions. De plus, j'ai eu la malchance d'avoir un nouvel entraîneur peu de temps après mon intégration. Et vous savez comment cela se passe dans ce genre de moments. Il faut des résultats immédiats, donc ce sont les jeunes qui payent les pots cassés."