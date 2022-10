Sans un bruit, Genk est en tête de la Pro League

Les Limbourgeois sont transfigurés. Assez pour jouer les premiers plans durant toute la saison ?

Sans doute, le fait de beaucoup parler de l'Antwerp et de son début de saison en boulet de canon a dû éclipser ce que réalise actuellement le Racing Genk. Pourtant, les Limbourgeois font mieux que le Great Old au niveau comptable et ont pris ce week-end la tête du championnat.

Est-ce une surprise ? Oui, assurément. L'équipe a perdu de nombreux cadres, un nouveau coach est arrivé, et les symptômes de la saison totalement ratée sous Van den Brom puis Storck risquaient de laisser des traces.

Le début de saison a été frustrant, avec une défaite sur le fil (3-2) en ouverture face au Club de Bruges. La dynamique était bonne, les joueurs impliqués, une identité en train de renaître.

Mais les doutes restaient logiquement permis. Surtout que l'infirmerie se garnissait des blessures notamment d'Oyen ou de Paintsil, et qu'Onuachu peinait à revenir dans le coup. Ces doutes ne semblent plus, aujourd'hui, fondés.

© photonews

Une équipe qui tourne à plein régime

Si Genk fonctionne si bien, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de star, mais des joueurs qui prestent tous à un niveau élevé. Trésor est transfiguré, et est logiquement cité chez les Diables Rouges aux côtés d'un Heynen se faisant porte-drapeau de cette équipe. Vandevoordt semble, quant à lui, bien plus en confiance, plus sobre que la saison dernière et la tête sur les épaules. Leipzig attendra, Genk reste l'étape idéale pour sa pogression.

L'analyse peut être poussée plus loin et prendre comme exemple celui de Paul Onuachu, à nouveau décisif : Genk a uniquement gardé les joueurs qui voulaient grandir avec lui. Basta les stars et les caprices, place au sérieux et l'application à la sauce Vrancken. De plus, les nouvelles recrues (Castro, Galarza) apportent une plus-value tandis que Samatta reste un joker de qualité.

© photonews

Le chemin reste long

Il semble raisonnable de dire que Genk a définitivement enclenché son renouveau, et que celui-ci risque de faire mal à nombre d'équipes cette saison.

Invaincus depuis cette défaite face aux Brugeois - le 24 juillet dernier -, les champions de Belgique 2019 ont déjà fait tomber l'Union, La Gantoise, le Standard ou encore OHL.

Il reste quelques ténors (l'Antwerp ou Anderlecht) à affronter avant la Coupe du monde, moment où il sera le plus opportun de jauger le niveau de performance général des Limbourgeois. Le chemin reste très long, même sans compétition européenne à disputer.