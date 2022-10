Menacé, Steven Gerrard ne baissera pas les bras: "Je peux améliorer la possession"

L'ancien coach des Rangers est sur un siège éjectable après les mauvais résultats de l'équipe depuis le début de saison.

Steven Gerrard a déjà analysé l'état d'esprit de l'équipe ainsi que leur situation au classement. Il sait qu'il est menacé et que l'ombre de Mauricio Pochettino, ancien coach du PSG, plane au-dessus de sa tête.

Le manager de Aston Villa a également parlé à 'Sky Sports' et a voulu envoyer un message aux fans, en leur demandant de lui faire confiance et d'être patient, car il croit avoir la capacité de faire avancer l'équipe. "Je veux montrer à tout le monde que je peux améliorer la possession", a déclaré Gerrard, qui s'est dit "prêt à se battre et à diriger chaque minute de chaque jour. J'ai une foi totale et je crois en moi, je peux renverser cette situation", a-t-il conclu.