Le sélectionneur du Maroc annonce le forfait d'un joueur pour la Coupe du monde

À un mois du début de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc a certainement perdu un joueur qui compte dans son effectif. Les Lions de l'Atlas sont dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie.

Imran Louza s'est blessé mercredi avec Watford contre Millwall (0-3), en Championship (D2 anglaise). Touché durement à la cheville gauche, le milieu de terrain a été évacué sur une civière. Il est forfait pour le Mondial comme l'a annoncé Walid Regragui sur Radio Mars. "Tout se passe bien mais on veut éviter les blessures. Or on en a vu une avec Louza qui a une fracture et qui est forfait", a expliqué le sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Alors que Watford n'a pas encore communiqué, Imran Louza a confirmé son forfait. Il va devoir subir une opération et sera éloigné des terrains pour au moins six semaines.