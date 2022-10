Koni De Winter y croit : "Roberto Martinez me suit !"

Koni De Winter peut-il être l'invité surprise de la Coupe du Monde au Qatar ? Il y croit dur comme fer.

Il paraît franchement difficile d'imaginer que Roberto Martinez puisse intégrer de nouveaux joueurs au groupe des Diables Rouges d'ici à la Coupe du Monde 2022. Lors du dernier rassemblement, certains joueurs habitués au noyau n'ont même pas été appelés, et il n'y aura clairement pas de place pour tout le monde. Même parmi les routiniers, il y aura des déçus. Pourtant, Koni De Winter (20 ans), jamais appelé en A, croit au miracle.

Titulaire avec Empoli en Serie A, le grand talent prêté par la Juventus assure que le sélectionneur le suit de près. "Je suis très content pour mon ami Zeno Debast qui a été appelé, mais dans le même temps je me dis : "Je veux vivre ça aussi". Et je n'ai pas encore abandonné", affirme-t-il dans une interview accordée au Nieuwsblad. "Je sais que l'entraîneur me suit. Si je performe bien en Italie, je garderai espoir d'être appelé au Qatar. Je crois que c'est possible".