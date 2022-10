José Jeunechamps avant La Gantoise-Seraing : "Nous pouvons créer la surprise face à une équipe plongée dans le doute"

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing se déplacera à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Suite à son exclusion en fin de match mardi soir lors de la réception du Cercle de Bruges, José Jeunechamps s’est vu proposer une transaction portant sur trois rencontres de suspension, plus une supplémentaire avec sursis par l’Union Belge. Seraing est allé appel et verra son coach dès lors rejugé mardi prochain.

José Jeunechamps sera donc présent à La Gantoise pour coacher ses troupes ce dimanche."Je ne suis pas d'accord concernant la proposition faite, on va renvoyer quelques détails que je considère très importants. Je ne demande pas d'être complètement acquitté, je veux que l'on reflète exactement les faits. J'assume ce que je fais, mais je n'assume pas ce que je n'ai pas fait", a lâché le coach sérésien en conférence de presse. "Je ne dois jamais réagir de la sorte, mais les conditions étaient présentes pour que je m'énerve : un résultat immérité et des minutes qui n'ont pas été ajoutées par l'arbitre durant le temps additionnel. J'ai 319 matchs sur un banc professionnel, j'ai un seul antécédent où j'ai eu un match de sursis quand j'étais au Cercle. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif", a souligné l'ancien coach de Mouscron.

Les Métallos vont affronter des Buffalos timorés et plongés dans la tourmente. "Nous sommes meilleurs à l'extérieur mais La Gantoise est un gros morceau. Ils sont actuellement dans le doute et nous pouvons créer la surprise même s'ils possèdent de très bons joueurs. Nous sommes une équipe chiante à jouer en déplacement car nous mettons en place un bon bloc défensif difficile à pénétrer et à contourner. C'est seulement la première étape car nous ne pouvons exister rien qu'avec cela. Il faudra grandir et passer à la seconde étape avec une meilleure utilisation du ballon", a conclu Jeunechamps qui devra se passer des services de Wagner, suspendu.