Officiel : Eduard Sobol prolonge au Club de Bruges

Eduard Sobol (27 ans) a officiellement prolongé son contrat avec le Club de Bruges. Le latéral ukrainien est ainsi lié aux Blauw en Zwart jusqu'en 2025.

"L'international ukrainien est devenu trois fois champion de Belgique et a remporté une Supercoupe" avec les Brugeois, se félicite le Club sur son site internet.

Utilisé principalement en tant que second couteau ces derniers mois, Sobol a disputé 121 rencontres avec Bruges, pour 4 buts et 14 assists.

Eddie is ready for more. ✍️✨ #Sobol2025