Sebastien Haller de retour à l'entraînement, trois mois après avoir été opéré d'un cancer des testicules

D'après le média ESPN, Sébastien Haller s'est à nouveau entraîné ce mardi sur les terrains de son ancien club, l'Ajax d'Amsterdam.

L'information a été confirmée en conférence de presse par le coach de l'Ajax, Alfred Schreuder. "Il nous a demandé s'il pouvait venir à l'entraînement parce qu'il est ici en rééducation. Alors bien sûr, c'est merveilleux qu'il puisse être là pendant un moment", a déclaré le Néerlandais.

Transféré pour 31 millions d'euros après une saison fantastique avec l'Ajax (34 buts en 43 matchs), Haller s'était vu diagnostiquer un cancer des testicules l'été dernier. Pour cette raison, il n'a pas pu encore disputer de match sous ses nouvelles couleurs.

Dortmund striker Sebastien Haller is back on the training pitch, three months after he underwent surgery for a testicular tumour. pic.twitter.com/IYNnCGTQq6