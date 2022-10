Le président de Reims fait le point concernant Will Still

Le 13 octobre dernier, le Stade de Reims annonçait le départ de son entraîneur Oscar Garcia, après une série de trois nuls et deux défaites, et propulsait son adjoint Will Still au poste de numéro 1.

Depuis, Reims a pris quatre points en deux rencontres. Suffisant pour convaincre les dirigeants rémois de maintenir le technicien belge ? Ce qui est sûr, c'est qu'il restera au moins jusqu'à la prochaine trêve. Ensuite, le club champenois devra prendre une décision, comme l'a expliqué son président Jean-Pierre Caillot. "Le deal est clair : ne possédant pas le diplôme requis, Will Still peut diriger l'équipe jusqu'au match de Montpellier, le 13 novembre, dans le cadre de la 15e journée, la dernière avant la Coupe du monde. Après, on devra prendre une décision. Soit on recrute un entraîneur diplômé et il reprend son poste d'adjoint, soit on décide de payer l'amende de 25 000 euros par journée comme nous l'avions fait à l'époque pour Olivier Guégan entre avril 2015 et avril 2016", a déclaré le dirigeant pour L'Union. Pour la première option, Reims pense à Stéphane Dumont, actuellement en poste à Guingamp.