Arthur Theate présent avec les Diables au Mondial ? "J'ai envie d'y participer"

Le joueur de Rennes ne cache pas son envie de faire partie de la liste des 26 de Roberto Martinez.

Alors que Roberto Martinez va remettre sa liste des 26 le 10 novembre prochain, beaucoup de questions entourent encore quelques noms qui pourraient y figurer, ou non.

Arthur Theate est l'auteur d'un très bon début de saison avec Rennes et a réussi à signer des très bons résultats collectifs. Fera-t-il pour autant partie de la sélection de Martinez pour la Coupe du monde au Qatar ? S'il en a l'ambition, il reste cependant les pieds sur terre et veut se concentrer sur ses prochaines prestations.

"On ne va pas se le cacher, on est à presque dix jours d’une Coupe du Monde. J’ai envie d’y participer, donc j’essaye de m’en donner les moyens. Mais il nous reste trois matchs avant cela, et ma concentration est ici pour ces trois matchs", a-t-il commenté au micro de Prime Video Sport France.