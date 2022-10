Debast par moments en difficulté, mais optimiste : "Les supporters veulent voir ce jeu"

Zeno Debast a disputé, comme Anderlecht, un match à deux visages : brillant par moments dans ses sorties de balle et sa couverture, mais parfois fébrile défensivement.

On a ainsi vu un Debast impérial dans ses anticipations et sa couverture de balle, et décidant parfois de se lancer vers l'avant avec une classe qui rappelle bel et bien son ancien entraîneur Vincent Kompany. Mais alors qu'il arrivera peut-être à la Coupe du Monde 2022 dans la peau d'un titulaire, Debast a aussi paru fébrile, comme lorsqu'il offre un ballon de but à Charles-Cook lorsque le score n'est que de 3-2.

Cela dit, Zeno Debast était optimiste après la rencontre. "Nous grandissons jour après jour, je le sens à l'entraînement. Les trois points sont une chose importante mais ce qui a fait du bien, c'est aussi de parvenir à faire circuler le ballon", se réjouit le Diable Rouge. "Les supporters veulent voir ça, une circulation rapide de la balle. Maintenant, il va falloir travailler à ne plus encaisser si facilement sur phase arrêtée".