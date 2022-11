Une grande première pour le Real Madrid !

Le Real Madrid jouera ce mercredi contre le Celtic Glasgow pour le compte de la sixième journée de la Ligue des Champions.

Et ce duel sera sifflé par l'arbitre française Stéphanie Frappart. La Tricolore siffle maintenant en Ligue des Champions depuis quelques années, mais c'est la toute première fois, comme le signale la presse espagnole, que La Maison Blanche sera arbitrée par une femme.

Cette rencontre ne sera pas amicale pour le Real Madrid qui doit encore consolider non pas sa qualification, mais sa première place dans cette poule. Une victoire est indispensable pour les coéquipiers de Courtois afin de terminer à la première place.

Quant à Frappart, elle sera observée de très près, surtout quand on voit les polémiques à la suite du penalty sifflé pour Gérone et le but annulé de Rodrygo dans les arrêts de jeu.