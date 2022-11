"J'ai l'impression que les joueurs de Bruges ne croyaient pas en cette première place"

Le Club de Bruges a terminé la phase de groupe de la Ligue des Champions avec 11 points. Lors de cinq rencontres, il a gardé le zéro. Pourtant, Marc Degryse a un double sentiment après le match nul 0-0 contre le Bayer Leverkusen.

En Allemagne, sur la pelouse de Leverkusen, le Club de Bruges a tenté de terminer à la première place du groupe, mais n'a pas réussi à le faire. Les Brugeois n'ont pris qu'un point et Porto a profité de la situation en gagnant contre l'Atlético de Madrid. Degryse pense que c'est une bonne chose que le Club de Bruges signe une nouvelle clean-sheet: "Mais j'ai le sentiment que le Club lui-même ne croyait pas à la victoire dans le groupe", a déclaré l'analyste dans Het Laatste Nieuws.

Avant le match, Hoefkens a déclaré que son équipe était affamée et qu'elle allait absolument chercher la victoire. Je n'ai pas vu cette traduction sur le terrain", a noté Degryse. "En seconde période, le Club de Bruges a bien tenté plusieurs offensives, mais celles-ci n'ont rien donné. J'aurais aimé voir le Club chercher à marquer un but avec plus de conviction face à une équipe de moindre qualité".

Roman Yaremchuk est monté en toute fin de match. Degryse pense que la contribution de l'Ukrainien est arrivée trop tard. "J'ai trouvé incroyable le fait qu'il ne rentre que lors des 5 dernières minutes." L'analyste estime, c'est la responsabilité d'Hoefkens de remettre son transfert estival le plus onéreux sur de bons rails.