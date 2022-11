Sven Kums auteur d'un superbe but : "Je savais déjà ce que j'allais faire"

Le milieu de terrain Gantois a permis aux siens s'assurer la qualification.

Ce jeudi, La Gantoise a écrasé Molde sur sa pelouse (4-0). Grâce à ce succès, les Buffalos terminent à la deuxième place de leur groupe de Conference League et rejoignent les 1/16es de finale. Auteur d'un magnifique lob pour le 3-0, Sven Kums s'est montré prépondérant, au même titre qu'Hong.

"Dès que j'ai reçu le ballon, je savais directement ce que j'allais faire. Je suis très content de ce but, mais je suis surtout heureux de la victoire et de la qualification. Il y avait de la pression avant ce match, car on ne pouvait rien faire d'autre que de le gagner. Nous avons dominé dès la première période, mais nous ne sommes pas parvenus à concrétiser nos occasions. On a pu le faire en seconde mi-temps, et je pense que ce succès est mérité. Cela va nous donner de la force et de la confiance pour les prochaines échéances" se réjouit Sven Kums.