Osimhen héros du choc au sommet en Serie A, le Napoli s'envole

Nouvelle victoire et une avance de plus en plus confortable pour le Napoli en tête de Serie A.

Le début de saison rêvé du Napoli se poursuit! Samedi soir, les Napolitains se sont imposés sur la pelouse de leur premier poursuivant et en profite pour creuser un écart de huit points en tête du championnat italien. Une main, un but, un assist À Bergame, sur la pelouse de l'Atalanta, c'est Victor Osimhen qui a placé les Partenopei sur le chemin de la victoire. Le match avait pourtant mal commencé pour l'attaquant nigérian qui avait offert un penalty à l'Atalanta en touchant le ballon de la main dans le rectangle. Ademola Lookman s'était chargé de la transformation pour offrir l'avantage aux visités dès la 19e minute de jeu. Mais Victor Osimhen a, lui-même, remis son équipe sur les rails en égalisant d'une reprise de la tête. Dix minutes plus tard, l'ancien Zèbre s'est transformé en passeur pour Eljif Elmas qui, d'une frappe déviée, a offert la victoire à l'équipe de Luciano Spalletti. Au classement, le Napoli (35 points) fait le break et possède désormais huit unités d'avance sur l'Atalanta (27). L'AC Milan (26), l'AS Roma (25) et même la Lazio et l'Inter (24) peuvent espérer dépasser les Bergamasques en cas de victoire ce week-end. 🥳 | Victor Osimhen a très vite réparé son erreur. 😅 #AtalantaNapoli pic.twitter.com/h7PN3rks5V — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 5, 2022