Carlo Ancelotti charge ses joueurs après la défaite du Real

L'entraîneur italien n'a pas ménagé ses joueurs après la défaite à Vallecano.

D'habitude placide et langue de bois à souhait, Carletto est sorti de sa réserve et n'a pas hésité à tacler ses propres joueurs à l'issue du match. Si Courtois n'a rien à se reprocher avec un penalty arrêté (mais retiré et finalement marqué), le secteur offensif avait plus de choses à se reprocher en l'absence de Karim Benzema : "Nous avons rencontré de nombreuses difficultés ce soir, sous tous les aspects. Notre qualité n'était pas suffisante pour ce match. Vinicius ? Il a perdu beaucoup de duels. Pareil pour Rodrygo. Ça a été un match difficile pour tous les joueurs. Vinicius n'était pas à son niveau ce soir. Rien à dire. Il se peut que l'entraîneur ait fait une erreur ce soir, mais je pense que nous avons raté quelque chose ce soir". Un mécontentement qui n'aura toutefois pas permis à Eden Hazard de monter au jeu malgré le score défavorable.