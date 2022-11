Ronny Deila avant Standard-Union : "Ce sera un gros test pour nous"

Ce dimanche après-midi (16h), le Standard de Liège affrontera l'Union Saint-Gilloise lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de l'Union Saint-Gilloise, Ronny Deila peut quasiment compter sur l''entièreté de ses troupes. "Seuls Renaud Emond et Nathan Ngoy sont indisponibles. Je suis peiné concernant Nathan car il aurait dû débuter les deux dernières rencontres, mais juste avant celles-ci, il a eu un souci. Nous devons trouver la raison de ses pépins physiques. Rien de grave, mais il faut effectuer des examens complémentaires pour mieux comprendre sa situation", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Dimanche, un nouveau gros test pour le matricule 16 qui croisera le fer avec l'Union Saint-Gilloise. "Nous allons affronter une équipe du top. C'est remarquable ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Les joueurs adverses sont fantastiques sur le terrain et se battent les uns pour les autres. Beaucoup de qualité en face et des élements complémentaires qui respectent bien leur plan de jeu. L’Union est une équipe capable de bien défendre quand elle n’a pas le ballon, et d’attaquer rapidement quand elle le possède. Je m’attends à un match bien différent que face à Bruges et l’Antwerp. Ce sera un gros test pour nous. Quoiqu'il en soit, c'est difficile de venir jouer chez nous quand on voit l'ambiance à Sclessin ces dernières semaines. Avec notre douzième homme derrière nous, nous sommes confiants et n'avons rien à craindre", a souligné le technicien norvégien.