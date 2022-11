La sélection du Canada, premier adversaire de nos Diables à la Coupe du monde

Le Canada a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde.

Le 23 novembre prochain, à 20h, la Belgique rencontrera le Canada pour son premier match en phase de groupe de cette Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur national, John Herdman, aura de beaux atouts pour espérer s'extirper du groupe F. En attaque, on ne présente plus Jonathan David, Cyle Larin ou Tajon Buchanan. Ike Ugbo, ancien de Genk, est lui aussi repris. On notera la présence d'Atiba Hutchinson, 39 ans, au milieu de terrain, où il sera épaulé par Liam Fraser (Deinze).

En revanche, Doneil Henry, défenseur titulaire, s'est blessé en amical dernièrement et ne figure pas dans la sélection.