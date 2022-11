De Ketelaere n'était pas serein avant la liste de Martinez : "Bien sur que j'ai douté"

Charles De Ketelaere connait une période difficile à l'AC Milan depuis son transfert. L'ancien joueur du Club de Bruges s'est confié dans Het Nieuwsblad à propos de sa sélection pour la Coupe du monde.

De Ketelaere a déclaré qu'il n'était pas certain d'être sélectionné par le sélectionneur national Roberto Martinez. "Je suis très impatient de participer à la Coupe du monde. Bien sûr, avant la sélection, j'avais quelques doutes quant à ma présence."

Maintenant, De Ketelaere veut impressionner à la Coupe du monde. "On n'est jamais sûr, mais je vais au Qatar avec des ambitions : prendre le plus de minutes possible et aller le plus loin possible. De préférence, gagner la Coupe du monde."