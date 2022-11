Un Bleu (déjà) forfait !

Rentré en jeu hier face à Auxerre pour se tester, Presnel Kimpembe ne pourra pas prendre part au voyage avec son équipe.

Didier Deschamps avait prévenu qu'il ne prendrait que des joueurs aptes dès le premier match contre l'Australie. Mais avec plusieurs retours de blessure, on se doutait qu'une rechute pouvait tomber. Et c'est finalement le défenseur parisien Presnel Kimpembe qui devra manquer la compétition et il sera remplacé par un joueur qui n'a jamais été appelé avec les Bleus.

En effet, Axel Disasi, le Monégasque, est appelé en renfort pour suppléer au champion de 2018. Pourtant, les profils sont assez différents, notamment dans le positionnement (Kimpembe étant gaucher et peut donc jouer axial gauche) et on pouvait penser à Badiashile, testé en septembre à ce poste.

La France attaquera donc la compétition avec 9 défenseurs, mais qu'un seul pouvant évoluer sur le flanc gauche (Théo Hernandez) et un seul gaucher pouvant jouer dans l'axe (Lucas Hernandez).