Wout Faes a changé de statut : "Je remarque que le coach me suit plus qu'avant"

Wout Faes ne pouvait pas cacher un grand sourire en conférence de presse, à quelques jours de sa première Coupe du Monde. Et pour cause : le défenseur sait qu'il a changé de statut en sélection.

Wout Faes s'est imposé en quelques mois comme l'une des bonnes surprises en Premier League, et ce malgré les difficultés vécues par Leicester City. Il y remplaçait un Wesley Fofana qu'on a déjà oublié chez les Foxes. Reste à transformer l'essai en sélection. "C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer ici, mais mon transfert et mes prestations à Leicester m'ont, je pense, permis de me mettre en avant", se réjouit Faes en conférence de presse à Tubize ce lundi.

Il y avait du scepticisme autour du transfert de Faes, qui a un peu pris son monde de court. Mais le passage de Reims à l'Angleterre s'est très bien passé. "Je ne me l'explique pas. Je crois que c'était juste important que je passe un palier, pour lequel je sentais bien que j'étais prêt", analyse-t-il. "Et le point positif est que je suis arrivé pour être immédiatement titulaire".

Dans une équipe il est vrai en grande difficulté à son arrivée. Mais Leicester City relève la tête depuis. "La qualité a toujours été là pour faire mieux. Je l'ai remarqué dès ma signature. Il n'y a jamais eu de panique et nous finissons très bien l'année ", se réjouit Faes, qui a marqué des points. "Oui, j'espérais que le fait que je joue en Angleterre change les choses concernant mon statut en sélection. J'ai l'impression que c'est le cas. J'espère jouer quelques minutes désormais".

J'ai l'impression qu'on me regarde beaucoup plus jouer maintenant

En PL, Wout Faes et son look rappelant inévitablement David Luiz sont devenus très populaires. "C'est très sympa, bien sûr ", sourit le défenseur. "Je suis content de m'être si vite adapté. Et je remarque que les gens me regardent bien plus jouer qu'avant. En Belgique, on suit tout de même plus le football anglais que français. Le sélectionneur m'a aussi dit qu'il avait remarqué les progrès effectués".