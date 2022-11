Un ancien international anglais prend sa retraite à 35 ans

Aaron Lennon était sans contrat depuis la fin de son bail à Burnley, et a décidé d'arrêter les frais.

L'ancien ailier de Tottenham et Everton Aaron Lennon (35 ans) a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière ce mardi, après plusieurs mois sans club. L'ancien international anglais (21 caps) était arrivé en fin de contrat à Burnley la saison passée. Il aura comptabilisé au total 416 matchs de Premier League, et disputé les Coupes du Monde 2006 et 2010 avec l'Angleterre.