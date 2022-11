Ca se précise pour Anass Zaroury à la Coupe du Monde

Ce matin, une petite bombe tombait : Anass Zaroury pourrait aller à la Coupe du Monde...avec le Maroc. Un second Belgo-Marocain, donc, qui choisirait les Lions de l'Atlas après Bilal El Khannouss.

Suite à la blessure de dernière minute d'Amine Harit, Anass Zaroury (22 ans) serait en effet la priorité de Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, pour la Coupe du Monde 2022. Le fait qu'il soit envisagé signifie que l'ailier de Burnley figurait parmi les 55 noms de la présélection, et il pourrait bien affronter la Belgique en poules comme Bilal El Khannouss, également sélectionné.

Plus tard cet après-midi, l'information s'est précisée : selon Foot Mercato et plusieurs sources marocaines, Zaroury ne serait plus qu'à quelques détails administratifs près de devenir officiellement international marocain. L'Union Belge devrait ainsi contresigner le papier du futur ex-international Espoirs. La fédération marocaine serait positivement surprise de l'implication du joueur qui fait tout pour faciliter les démarches au plus vite.