Coupe du monde : un journaliste menacé par des agents de sécurité

Rasmus Tantholdt n'aura pas débuté sa Coupe du monde comme il l'aurait voulu. En effet, ce journaliste danois a été interpelé par des agents de sécurité alors qu'il était en plein tournage.

Ces derniers lui ont demandé d'arrêter de filmer sous peine de voir son matériel détruit. "Vous pouvez casser la caméra. Vous voulez la casser? Allez-y. Vous nous menacez", a lancé le journaliste en montrant son accréditation.

Peu après le buzz sur les réseaux sociaux de cet événement, le Comité suprême du Qatar a présenté ses excuses au journaliste.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql