Le capitaine de l'Iran s'exprime : "Notre job, c'est de jouer au football"

L'Iran va disputer la Coupe du Monde 2022 dans un contexte spécial, alors que les protestations secouent le pays. Le capitaine de la Team Melli a appelé au calme.

Plus que d'habitude, les regards seront tournés vers l'Iran lors de cette Coupe du Monde 2022. Le pays est en effet secoué par un mouvement de protestation sociale très virulent, et des voix se sont même élevées pour que l'Iran soit exclu de la Coupe du Monde. Malgré cela, la Team Alli prépare son match contre l'Angleterre dans le calme. "Nous sommes là pour faire notre job, et c'est de jouer au football", relativise le capitaine iranien, Alireza Jahanbakhsh. "J'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde, c'est notre rêve à tous, et dans quatre jours, cela deviendra réalité".

Le joueur de Feyenoord n'a pas souhaité s'exprimer sur d'éventuelles protestations des joueurs à l'encontre de leur gouvernement, via des symboles. "Si les joueurs refuseront de chanter l'hymne national ou de fêter leur but ? Je ne sais pas. C'est un choix individuel qui appartiendra à chacun. Nous essayons de ne pas trop parler de ça. Notre but est de respecter le maillot et d'amener de la joie au peuple iranien lundi".