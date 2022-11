Antoine Bernier intéresse un club du G5 belge

Antoine Bernier réalise une très bonne saison avec le RFC Seraing, dans un club pourtant en difficulté. L'ailier formé à Anderlecht pourrait en profiter pour passer un palier.

Arrivé à Seraing en 2020 après un prêt réussi au Luxembourg, Antoine Bernier (25 ans) s'y épanouit et est bien installé en Pro League. Formé à Anderlecht et à l'Antwerp, l'ailier est désormais une valeur sûre chez les Métallos, où il compte 4 buts et 3 assists cette saison toutes compétitions confondues. De quoi passer un nouveau palier ? Selon Sud Presse, c'est une option : La Gantoise s'intéresserait au joueur sérésien.

Bernier arrive en fin de contrat en juin prochain à Seraing, et un transfert cet hiver serait une façon pour le club d'obtenir une petite somme pour le joueur en cas de non-prolongation. Transfermarkt estime Antoine Bernier à 900.000 euros, sa valeur de transfert la plus élevée à ce jour.