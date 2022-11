Sa situation à Manchester United, son transfert avorté à City : Cristiano Ronaldo révèle tout, sans langue de bois

Ce mercredi donne lieu à l'interview choc de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan en intégralité pour TalkTV.

En exclusivité pour TalkTV, Cristiano Ronaldo s'est expliqué, sans langue de bois, sur son actualité récente. Sa situation à Manchester United, son transfert avorté à City, la nouvelle génération de footballeurs. Tout est abordé.

« Honnêtement, j'étais proche de rejoindre City. J'ai beaucoup discuté avec eux comme l'a dit Guardiola. Ils ont essayé de m'avoir, mais avec mon histoire, mon cœur et ce que j'ai fait avant à United, ce n'était pas possible. Ça a fait la différence et bien sûr Ferguson aussi. J'étais surpris, mais c'était une décision consciente. Le cœur a parlé. Ma relation et mon passé avec United étaient la clé. Je n'aurais pas pu être loyal sans ça. Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit que c'était impossible de jouer à City et j'ai dit OK Boss. C'était une bonne décision » a déclaré le quintuple Ballon d'Or, avant de dézinguer le club mancunien.

"Quand je suis revenu à Manchester United, je pensais que les choses avaient changé, les technologies, les structures. J’ai été surpris. Mais j’ai été surpris négativement. Quand vous limogez Ole Gunnar Solskjær, vous devez faire venir un top manager, pas un directeur sportif. Je ne suis pas du genre à donner des conseils, car je préfère être un exemple. Je suis probablement le premier arrivé et le dernier à partir. Je pense que les détails parlent d'eux-mêmes. Mais tous les joueurs n'ont pas la bonne mentalité. A Manchester United, très peu de jeunes écoutent les plus anciens. Diogo Dalot en fait partie. Il est très professionnel et très intelligent. Je suis certain qu'il fera une grande carrière."

Enfin, le joueur de 37 ans s'est exprimé sur la longévité de moins en moins importante de la nouvelle génération de footballeurs. "Jamais un joueur de la nouvelle génération n’arrivera à avoir une longévité comme la mienne. On pourra les compter sur les doigts d’une main. Les joueurs de ma génération, ils arrêtent à 36, 37 ans."

Sans langue de bois, on peut le dire.