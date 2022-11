Toby Alderweireld : "Notre défense a toujours répondu présente dans les grands tournois"

Avant l'amical contre l'Egypte et, surtout, à moins d'une semaine du premier match des Diables à la Coupe du monde 2022, Toby Alderweireld s'est présenté devant la presse. Histoire de rassurer sur l'état de forme de la défense et de rappeler ce qu'elle a déjà réalisé lors des précédents tournois.

Les critiques et les doutes, Alderweireld y voir une "source de motivation". "Nous avons toujours répondu présent lors des grands tournois, que ce soit contre le Portugal ou le Brésil. "Les gens voudraient vraiment nous tirer vers le bas. C'est à nous de répondre sur le terrain."

"Je suis en pleine confiance. J'ai 100 % de temps de jeu en club", a assuré Alderweireld. "Je me sens au top de ma forme. Je suis content du niveau que j'ai atteint."

Le défenseur de l'Antwerp a également été questionné sur l'état de forme de son comparse, Jan Vertonghen, avec qui il partage la charnière centrale des Diables depuis plus d'une décennie. "Son palmarès en dit long. J'ai bon espoir qu'il sera prêt. Jan est un super professionnel et sait parfaitement ce que son corps peut et ne peut pas faire. S'il est là, tant mieux. Sinon, je n'ai pas peur de jouer avec quelqu'un d'autre à mes côtés."

Et le joueur aux 123 sélections en équipe nationale de donner un petit pronostic pour la compétition qui arrive : "Il y a deux tournois : la phase de poules et les matchs à élimination directe. Ce groupe n'est pas un favori, mais il peut grandir dans le tournoi. Cela nous conviendrait peut-être mieux."