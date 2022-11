Le RWDM arrive en pleine confiance au Freethiel

Le RWDM affrontera le SK Beveren au Freethiel ce samedi soir (20h) lors de la quatorzième journée de Challenger Pro League.

Le RWDM est pleine confiance avec six victoires consécutives en championnat, interrompues seulement par une élimination en coupe contre Courtrai. Le SK Beveren sera sur ses gardes samedi. Après tout, le dernier club à s'être imposé au Freethiel était le RWDM, à la fin de la saison dernière.

"Ce n'était certainement pas un match facile. Chaque confrontation avec Beveren est difficile, d'ailleurs. Mais nous ne nous préoccupons pas trop de ce fait. Nous regardons ce que nous devons mettre en œuvre pour être là samedi et non pas des statistiques datant de plus de six mois. D'ailleurs, nous n'avons pas du tout besoin de ces statistiques pour savoir que Beveren est une équipe très forte, contre laquelle nous devrons jouer à fond pour obtenir un bon résultat", a confié Théo Defourny dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Nous sommes sur une bonne lancée, mais nous ne saurons vraiment que nous sommes sur la bonne voie que si nous trouvons les bonnes solutions si les choses deviennent plus difficiles par la suite. Ce n'est qu'alors que vous pourrez dire que nous sommes en vitesse de croisière."