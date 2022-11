Aliou Cissé regrette : "Un des meilleurs joueurs du monde"

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, regrette la perte de Sadio Mané. Le joueur vedette du Sénégal et du Bayern Munich manquera la Coupe du monde en raison d'une blessure au genou.

Lors de la conférence de presse avant le match de lundi contre l'équipe nationale néerlandaise, il a bien évidemment été question de Sadio Mané, dont l'absence se fait resentir à plus d'un titre. "Bien sûr, nous ne parlons pas seulement du peuple sénégalais et des gens du monde entier : toute la famille du football est attristée par ce qui est arrivé à Sadio", a déclaré Cissé. "Il est le deuxième meilleur joueur du monde. Ces dernières semaines, j'ai reçu de nombreux appels de personnes attristées par ce qui est arrivé à Sadio. Bien sûr, c'est malheureux pour lui et l'équipe nationale, mais nous devons penser à la santé et à la sécurité du joueur. "

"Cela reste un grand défi pour nous. Tous les entraîneurs construisent leur équipe autour du meilleur joueur. Nous avons une équipe solide de jeunes joueurs prêts à relever le défi. Ce n'est pas facile de jouer sans Sadio, mais je pense que les joueurs sont prêts", a déclaré Cissé. "Nous avons toujours gagné notre premier match et maintenant nous allons essayer de gagner sans Sadio. Nous sommes ce que nous sommes et nous resterons fidèles à notre identité. Nous n'allons pas soudainement inventer un nouveau Sénégal".