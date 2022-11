Alphonso Davies met fin au suspens : "Je serai sur le terrain contre la Belgique"

Le latéral du Canada a levé les dernières incertitudes, à 3 jours du match de Coupe du monde contre la Belgique.

Blessé le 5 novembre puis mis au repos avec le Bayern, Alphonso Davies n'avait pas participé aux derniers amicaux face à Bahrein (11 novembre) et le Japon (17 novembre).

Mais la grande star des Canucks a confirmé qu'il sera là, le mercredi 23 novembre (20h) face à la Belgique afin de débuter la campagne des siens lors de cette Coupe du monde 2022.

"Je serai présent face à la Belgique", a déclaré Davies à TSN. "Je me sens bien, j’ai travaillé pour revenir, et je me suis bien soigné. Si c’était 50-50, on n’aurait sans doute pas pris de risque. Mais je suis prêt à débuter."

Fin des spéculations, place (bientôt) au spectacle.