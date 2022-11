"L'Angleterre est favorite ? Ce n'est que théorique"

C'est le grand jour pour l'Iran. Les hommes de Carlos Queiroz débutent leur campagne en cette Coupe du monde au Qatar par un duel face à l'Angleterre (14h).

Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Iran, a exprimé à la BBC tout le bien qu'il pensait de ses joueurs et de leur dévouement.

"La chose la plus importante est de ne pas rendre les autres équipes plus grandes qu'elles ne le sont, et de ne pas nous voir plus petits que ce que nous sommes", a déclaré Queiroz ."J'ai travaillé dans de nombreux pays, j'ai travaillé avec de nombreux grands joueurs, mais je n'ai jamais vu de ma vie des joueurs qui accomplissent autant avec si peu."

Le sélectionneur de l'Iran veut y croire, face aux Three Lions. "J'essaierai de jouer avec nos forces contre l'Angleterre, et de protéger les faiblesses. Nous n'avons aucun problème à comprendre que l'Angleterre est le favori. Mais cela n'est que théorique."

"En 2014 et 2018, il s'agissait de rendre l'impossible possible, cette fois, il s'agit de faire de l'impossible un miracle. C'est mon défi", a conclu Queiroz.