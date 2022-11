Officiel : Giovanni van Bronckhorst limogé des Glasgow Rangers

"Le Rangers Football Club confirme aujourd'hui qu'il s'est séparé de son manager Giovanni van Bronckhorst", a communiqué le club écossais dans un bref communiqué. "Le conseil d'administration souhaite remercier sincèrement Gio pour tous ses efforts depuis sa nomination en tant que manager."

Arrivé en novembre 2021 en lieu et place de Steven Gerrard, Van Bronckhorst avait échoué à remporter la Scottish Premiership mais s'était consolé avec la Coupe d'Ecosse. Cette saison, les Rangers ont été catastrophiques en Ligue des Champions, enregistrant 6 défaites en 6 matchs et réalisant ainsi la pire performance de l'histoire de la compétition. En championnat, les Rangers sont déjà largués, à 9 point du Celtic.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS