Leandro Trossard ne veut pas forcer la main à Martinez : "Tout le monde pense que je dois être titulaire, tant mieux"

Trossard ou Hazard ? Roberto Martinez décidera-t-il de changer ses plans face au Canada ?

Mis en concurrence avec Eden Hazard, un Leandro Trossard en grande forme ne veut cependant pas mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. "Je ne dis pas qu'Eden devrait être écarté de l'équipe pour me faire de la place", a souligné le joueur de Brighton à Humo. "Je sais cependant que je suis prêt à jouer et que je ne me soucie pas tellement de la position, car j'ai aussi joué à droite ou comme ailier."

"Tout le monde en Belgique pense que je devrais être titulaire. C'est agréable à lire, tant mieux. Mais il serait inapproprié pour moi de commencer à imposer ma volonté à l'entraîneur national. Ça me reviendrait toujours dans la figure comme un boomerang. Je vois déjà les commentaires qui m'attendent si je joue un mauvais match. Je préfère donc choisir de parler avec mes pieds", déclare Trossard, la tête sur les épaules.

"Si Martínez a besoin de moi, je serai prêt. Il le sait. Même si j'essaierai de lui rendre la tâche (le choix) aussi difficile que possible, car j'ai atteint un niveau élevé toute l'année."