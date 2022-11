Verdict tombé pour Alireza Beiranvand, qui ne devrait plus rejouer de la Coupe du Monde

L'ancien gardien de l'Antwerp a quitté la pelouse après vingt minutes de jeu, ce lundi.

Ce lundi, l'Angleterre a parfaitement lancé sa compétition en s'imposant face à l'Iran (6-2). En début de partie, l'ancien gardien de la Royal Antwerp Alireza Beiranvand a été victime d'un contact très impressionnant avec son coéquipier Majid Hosseini. Après être resté de longues minutes au sol, le portier iranien a tenté de reprendre sa place... en vain. Quelques instants plus tard, il s'écroulait à nouveau sur la pelouse du stade Khalifa International et a été forcé de céder sa place.

Directement emmené à l'hôpital le plus proche, Beiranvand ne devrait plus rejouer de la Coupe du Monde. "Selon les informations médicales et aussi celles de l'arbitre, ils n'ont pas pu arrêter le saignement du joueur. C'était lié à son nez cassé. Malheureusement, une minute plus tard, le joueur n'a pas pu continuer à cause d'une grave commotion cérébrale et se dirige actuellement vers l'hôpital pour un examen plus approfondi" a commenté le sélectionneur de l'Iran après la partie.

Selon toute vraisemblance, Beiranvand restera en observation ces prochaines heures et devrait manquer la prochaine rencontre de l’Iran vendredi contre le Pays de Galles. Il devrait, d'ailleurs, être forfait pour le reste de la compétition.