📷 L'ex-Première Ministre du Danemark défie le Qatar et la FIFA en tribunes

Helle Thorning-Schmidt a fait preuve de plus de courage que les fédérations européennes en tribunes lors de Danemark-Tunisie.

Alors que les fédérations européennes, y compris celle du Danemark qui faisait partie des plus vocales sur le sujet, ont finalement renoncé à porter le brassard "One Love" en soutien à la cause LGBTQ+ sous la pression de la FIFA, Helle Thorning-Schmidt a décidé de provoquer. L'ex-Première Ministre du Danemark s'est affichée en tribunes vêtue d'une robe bleue aux manches arc-en-ciel, en référence au symbole de la cause LGBT.

Thorning-Schmidt a communiqué via Instagram, expliquant qu'elle avait rencontré des activistes LGBT au Qatar et discuté des façons de changer les choses sur place. Elle a également assuré de son soutien les fédérations européennes malgré leur décision de ne pas porter le brassard : "Nous ne pouvons désormais qu'espérer qu'une de ces 7 équipes gagne la Coupe".