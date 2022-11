La fédération allemande va poursuivre la FIFA au sujet du brassard "One Love"

Après avoir perdu un sponsor suite à l'interdiction de porter le brassard One Love, la fédération allemande va poursuivre la FIFA en justice.

Suite aux pressions de la FIFA et du Qatar, la DFB a décidé - comme toutes les autres fédérations européennes - de ne pas faire porter le brassard "One Love", en soutien aux causes LGBTQ+, par leur capitaine Manuel Neuer. Suite à cette décision, un sponsor, la chaîne de supermarchés allemands REWE, s'est retiré.

La fédération allemande va désormais agir, et agir vite : elle va saisir la Cour d'Arbitrage du Sport à l'encontre de la FIFA afin de protester contre les menaces de sanctions "massives" brandies par la fédération internationale de football. L'objectif : une décision rapide de la Cour afin que Manuel Neuer puisse porter son brassard sans subir de sanctions pour la seconde rencontre de poules, ce dimanche contre l'Espagne.