Le gros coup de gueule de Gündogan : "Cela ne devrait jamais arriver"

Il a marqué, il a perdu pied comme ses coéquipiers avant de sortir de la pelouse. Le milieu de terrain de Manchester City ne mâchait pas ses mots à l'issue de la surprenante défaite de l'Allemagne contre le Japon.

« Nous avons rendu les choses trop faciles pour le Japon. Le deuxième but en particulier, ça ne devrait pas arriver, on est à la Coupe du Monde. Manu nous a sauvés plusieurs fois. Nous avons eu des occasions incroyables de marquer, mais nous n’avons pas fait 2 - 0. Cela ne doit pas nous arriver. On n’a pas mal joué, mais je pense qu’il nous manque un peu de conviction dans la possession du ballon, pour garder la balle et trouver des solutions. En deuxième période, on s’est reposé sur des longs ballons et on a rapidement perdu le contrôle. On a perdu le ballon bien trop souvent, bien trop facilement. »