50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

La rencontre entre le FC Utrecht avait été marquée par de regrettables incidents en tribune avant le coup d'envoi de la rencontre. L'UEFA a décidé de sanctionner le Racing.

Lors du match à Utrecht, les supporters de Genk s'étaient retrouvés confrontés à la police locale. Cette dernière avait fait revenir l'ordre en vidant la tribune visiteuse manu militari.

Une semaine après les faits, Genk connaît désormais sa sanction. Le club limbourgeois reçoit une amende de 50 000 euros, rapporte Het Laatste Nieuws. En outre, le Racing devra également disputer un déplacement européen à l'extérieur sans supporters.

Le club se prépare à faire appel

Une sanction lourde pour les Limbourgeois, qui n'ont pour l'instant pas officiellement réagi aux sanctions décidées par l'UEFA. Le club doit encore recevoir les motifs exacts de la sanction mais réfléchit d'ores et déjà à un recours.

Genk savait pourtant qu'il devait craindre des sanctions lourdes et s'était déjà exprimé sur les incidents en tribune. "Il y a eu de la violence envers un steward. Cela, nous ne pouvons pas le tolérer", avait déclaré le CEO Luc Hooyberghs.

"Nous avons nous-mêmes pris contact avec Utrecht pour obtenir les images. Mais nous condamnons cela, bien entendu. La violence ne fait pas partie de notre club". Il est désormais clair que les conséquences n'en resteront pas aux condamnations publiques de la part du Racing.

