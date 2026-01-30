Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Klauss

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Malgré de nombreuses rumeurs, le Club de Bruges n'a pour l'instant recruté que Félix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart veulent acheter un ailier de plus. (Lire la suite)