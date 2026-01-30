Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Klauss
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal
Malgré de nombreuses rumeurs, le Club de Bruges n'a pour l'instant recruté que Félix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart veulent acheter un ailier de plus. (Lire la suite)
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier
Depuis son départ de Pro League, João Klauss est actif dans le championnat américain. Et il vient de changer de crèmerie. (Lire la suite)
