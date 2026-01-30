Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Klauss

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Malgré de nombreuses rumeurs, le Club de Bruges n'a pour l'instant recruté que Félix Lemaréchal. Les Blauw en Zwart veulent acheter un ailier de plus. (Lire la suite)

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier
Photo: © photonews

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Depuis son départ de Pro League, João Klauss est actif dans le championnat américain. Et il vient de changer de crèmerie. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/01

Plus de news

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

09:30
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Klauss

07:43
"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

"Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League

08:30
Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

08:01
Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

Le Club de Bruges anticipe un départ et cible un jeune talent venu du Portugal

07:43
La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

La défaite contre le Club de Bruges laisse des traces : énorme séisme à Marseille

07:20
Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

07:00
50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

50 000 euros d'amende, des supporters privés de déplacement : un club belge sanctionné par l'UEFA

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Lauberbach - Pau - Pupe

22:45
Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

23:06
Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

22:45
Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

22:30
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

22:00
Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

21:40
"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

21:20
Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

21:00
Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

Près de 100 millions perçus en deux ans, mais un club aux abois : où est donc passé l'argent de l'Antwerp ?

20:40
C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

20:20
Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

20:00
Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

19:30
Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

19:00
1
Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

18:40
Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

18:20
Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

18:00
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
1
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

16:40
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

15:20
Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

15:40
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved