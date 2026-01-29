Que c'est cruel ! Genk renverse la situation avant de passer à côté du top 8...à un but près

Genk a fait le boulot en s'imposant 2-1 contre Malmö. Un résultat qui a suffi pendant deux minutes à intégrer le top 8, avant que la Roma ne passe devant à la différence de buts.

En cas de victoire face à Malmö, avant-dernier avec un seul point récolté en sept matchs, Genk pouvait rêver d'une place dans le top 8 de l'Europa League. Malgré cela, Nicky Hayen a fait tourner une partie de son équipe, laissant des garçons comme Konstantinos Karetsas, Joris Kayembe ou Yira Sor sur le banc.

Et cela s'est ressenti : Malmö a ouvert le score après moins de cinq minutes en passant dans le dos d'un Yaimar Medina aux abonnés absents (4e, 0-1). Sonné, Genk a même failli encaisser le 0-2 sur un nouveau contre, mais les Suédois ont mal joué le coup.

Forcés de réagir, les Limbourgeois ont fini par hausser le ton à partir de la demi-heure, avec une première occasion pour Hyeon-gyu Oh qui a fini sur la barre. Ce n'était que partie remise : peu avant la mi-temps, le gardien visiteur s'est rendu coupable d'un penalty en fauchant Matte Smets dans le rectangle sur une phase arrêtée. Daan Heymans a profité de l'aubaine, 1-1 au repos.

Daan Heymans doet z'n kunstje van vorige week over! 🎨✅ pic.twitter.com/Ks0gTbksj4



Genk en mode diesel

Face à une équipe de Malmö en pleine coupure hivernale, Genk a poussé tant et plus : pas moins de 24 frappes sur l'ensemble de la rencontre, dont 9 cadrées. Mais le portier suédois s'est racheté de sa bévue en détournant plusieurs ballons chauds, comme une tête à bout portant de Junya Ito à 20 minutes du terme.

Avec les autres matchs en court, la nouvelle est rapidement arrivée à la CEGEKA Arena : un but et Genk grimpait virtuellement dans le top 8. Acculant son adversaire, le Racing a fini par faire la différence à la 82e grâce à la montée au jeu de Kos Karetsas, à la bonne place pour reprendre magnifiquement un service de Daan Heymans.

Kos lost het wel even op! 🌟☄️ pic.twitter.com/7KvdHWJn3i — Play Sports (@playsports) January 29, 2026

De quoi plonger le Limbourg dans une transe comparable à celle vécue hier par Bruges. Sauf qu'en égalisant à des milliers de kilomètres de là alors qu'elle était à dix depuis une heure, la Roma est repassée devant le Racing à la différence de buts. Une égalisation qui a bouté Genk hors de ce fameux top 8 au pire moment : pour voir les huitièmes de finale, les Limbourgeois devront donc bel et bien passer par un barrage.