Un international italien attentif au match des Diables : "C'est totalement injuste!"

Disparu des radars depuis son départ vers Toronto en janvier, Frederico Bernardeschi reste actif sur les réseaux sociaux et exprime ses avis.

L'international Italien ne semble pas boycotter la Coupe du monde, le joueur de Toronto a hier regardé le match Belgique-Canada où il y avait son coéquipier Richie Laryea. Il a d'ailleurs manifesté son mécontentement par rapport à l'arbitrage de la rencontre qui, selon lui, a empêché le Canada de gagner.

"C’est quoi ça ? C’est inutile d’avoir une technologie de pointe comme celle-là si tu ne siffles pas un penalty comme celui-là. Ce n’est pas possible dans une Coupe du monde de faire des erreurs de cette ampleur. On peut remettre en question ce qui est vu en direct par l’arbitre, mais on ne peut pas ignorer la technologie. Dans une compétition où les détails font la différence, on ne peut pas faire ce genre d’erreurs. C’est une injustice." L'ancien Turinois a suivi avec des storys instagram des fautes non sifflés selon lui.