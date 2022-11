🎥 Challenger Pro League : Le RWDM chute, le Club NXT cartonne Dender

Deux rencontres de la quinzième journée de D1B avaient lieu ce vendredi soir.

Jong Genk-RWDM 2-0

Contraint au partage lors du match aller par les jeunes de Genk, le RWDM n'a pas réussi à prendre sa revanche face à une équipe limbourgeoise qui restait sur un bilan de 1 sur 15. Beniangba a ouvert le score pour les locaux (25e) avant de voir Geusens doubler la mise en seconde période (69e).

Le RWDM voir sa belle série de sept matchs consécutifs sans défaite prendre fin.

Club NXT-Dender 4-1

Le Club NXT renoue avec la victoire pour la première fois depuis plus d'un mois. Arès un 1 sur 12, les jeunes du Club aspiraient à une victoire et ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour la fêter. Audoor a dirigé un coup de pied de coin directement vers le gardien de but Xavier Gies, mais ce dernier était trop surpris pour boxer le ballon (8e). Romeo Vermant, le fils de l'ancien joueur du Club Sven Vermant, a doublé la mise peu après (24e). Un Dender impuissant a pu riposter et réduire la mise via Borry (45e). Un but avec un arrière-goût amer, car entre-temps Lallemand a reçu un carton rouge.

Avec un homme de plus, le Club NXT a pu creuser un peu plus l'écart dans la seconde moitié du match. La tête de Cisse Sandra passait à côté de manière incompréhensible dans un premier temps, avant de faire trembler les filets du promu quelques instants plus tard (61e). Un coup franc d'Arne Engels qui rebondissait sur le poteau avant de frapper le dos du gardien Gies permettait d'enfoncer le clou (69e).



✋ | Romeo Vermant legt zijn vijfde van het seizoen in het mandje. 🤩 #NXTDEN pic.twitter.com/MGk7WNGWGw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 25, 2022