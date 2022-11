Enner Valencia entre dans un cercle fermé

La star de l'équipe nationale d'Equateur a réalisé une sacrée performance face aux Pays-Bas (1-1), ce vendredi.

En égalisant contre les Pays-Bas, Enner Valencia (33 ans, 76 sélections et 38 buts) a inscrit son sixième but en Coupe du monde (3 en 2014, 3 en 2022). Six buts... consécutifs, puisqu'aucun autre Equatorien n'a trouvé la faille dans le tournoi sur les cinq derniers matchs.

L'attaquant de Fenerbahçe est seulement le quatrième joueur à réaliser une telle prouesse après Eusebio (1966), Paolo Rossi (1982) et Oleg Salenko (1994). Sorti sur blessure face aux Bataves, Valencia pourrait malheureusement rater le choc contre le Sénégal, mardi.