Luis Enrique et le sexe avant les matches : "Tant que les joueurs ne font pas une orgie..."

C'est parfois un sujet tabou.. mais pas pour Luis Enrique et encore moins sur sa chaîne Twitch.

Interrogé sur le fait que ses joueurs aient une activité sexuelle durant une compétition de ce type, Luis Enrique a reconnu que cela n'était pas simple pour les joueurs dans le contexte du moment - « Non pas parce que cela ne peut pas être fait, mais à cause des circonstances » - qui les éloigne de leur famille. Mais sur le principe, Luis Enrique est totalement ouvert à ce que ses joueurs aient une vie sexuelle, dans la mesure du raisonnable.

"Interdire le sexe ? C'est une absurdité sublime. C'est quelque chose de normal. Si vous avez une orgie en veille de match, évidemment ce n'est pas le mieux, mais dans les clubs les joueurs dorment chez eux et je ne suis nullement inquiet du fait qu'ils aient des relations sexuelles ou non. Je considère que le sexe est important et en tant que joueur, chaque fois que je le pouvais, avec ma femme, je faisais ce que nous devions faire."

Voilà qui est clair.