Flashback 2010 : Sous les ordres du Lion de Rekem, Nacer Chadli a joué un match avec les Lions de l'Atlas

Avant le début de sa belle épopée avec les Diables Rouges, Nacer Chadli a joué un match avec la sélection nationale marocaine, en 2010.

Ce dimanche, la Belgique disputera le deuxième match de sa Coupe du Monde 2022 face au Maroc. Une rencontre importante pour les Diables Rouges, qui pourraient d'ores et déjà s'assurer la première place du groupe dans le cas d'une victoire combinée à un partage dans la rencontre opposant la Croatie et le Canada.

Le cas très récent d'Anass Zaroury, qui a pris la décision de porter les couleurs des Lions de l'Atlas, nous a rappelé le grand nombre de joueurs ayant hésité entre les deux sélections... et qui ont parfois porté les couleurs des deux camps. C'est notamment le cas de Nacer Chadli, international belge à 66 reprises (8 buts). Alors qu'il n'avait pas encore été appelé par Georges Leekens pour porter la tunique noir-jaune-rouge, le Liégeois de naissance a disputé une rencontre amicale pour le compte de l'équipe nationale marocaine, en 2010.

Sous les ordres d'un certain Eric Gerets, Nacer Chadli est titulaire pour la rencontre entre l'Irlande du Nord et le Maroc, le 17 novembre 2010. Le joueur de 21 ans, qui évolue alors au FC Twente, prend part aux 90 minutes de la partie, mais ne parvient pas à se montrer décisif sur le plan statistique (1-1). Trois mois plus tard, le Maroc de Gerets s'impose 3-0 face au Niger pour la quatrième rencontre du Lion de Rekem sur le banc des Lions de l'Atlas. Pas de Nacer Chadli sur la feuille de match, mais une autre tête bien connue du football belge et liégeois est repris pour la première fois avec la sélection marocaine : Mehdi Carcela-Gonzalez. Les deux hommes n'évolueront donc jamais ensemble sous les couleurs marocaines.

Dans le même temps, mais plusieurs milliers de kilomètres plus loin, Nacer Chadli effectuait ses débuts avec la Belgique, face à la Finlande (1-1). 59 minutes de jeu et le début d'une belle épopée avec les Diables Rouges.