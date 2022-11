Le Club de Bruges cartonne en amical

Avec beaucoup de jeunes joueurs, les Brugeois n'ont pas fait dans la dentelle.

Bien loin de la Coupe du Monde qatarie, les clubs de Pro League ont retrouvé le chemin de l'entraînement et gardent la forme avec quelques matchs amicaux. C'est le cas du Club de Bruges qui jouait cette après-midi contre Westkapelle. Privés de plusieurs cadres en lice au Mondial (Mignolet, Vanaken, Lang, Sowah, Odoi, Buchanan, Larin et Skov Olsen), Carl Hoefkens a aligné quelques têtes connues comme Clinton Mata, Brandon Mechele, Edouard Sobol, Dedryck Boyata, Eder Balanta et Casper Nielsen avant de faire tourner son effectif en deuxième mi-temps. Les Blauw en Zwart se sont fait plaisir en s'imposant 0-8 avec notamment une réalisation pour Casper Nielsen.

Club Bruges 1re mi-temps : Shinton, Mata, Mechele, Boyata, Sobol, Balanta, Nielsen, Servais, Homma, Cuevas & Mertens

Club de Bruges 2e mi-temps : Shinton, Cuevas, Ordonez, De Roeve, Simba, De Smet, Audoor, Da Silva, Yakymenko, Servais & Mertens.

Les buts : Servais (6e, 43e et 51e), Nielsen (19e), Mertens (23e), Homma (40e), Ordonez (58e), Wameso (82e).