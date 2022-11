"Le plus grand talent est sur le banc" rappellent les anglais à Gareth Southgate

Le coach anglais n'a jamais fait l'unanimité malgré ses résultats (finale de l'Euro et demie de Coupe du monde).

Vendredi soir, Gareth Southgate est passé en travers de son match avec une équipe dominée par les Etats-Unis et impuissante malgré des changements. Il était pourtant à une tête près d'Harry Kane de gagner le match. Mais quand les individualités ne gagnent pas, le coach est vite pointé.

Les supporters anglais en veulent à l'entraineur de ne pas oser faire des nouveaux changements. Notamment l'ancien buteur Michael Owen qui déplore l'utilisation de seulement 14 joueurs depuis le début de la compétition. Beaucoup d'autres anciennes gloires du pays rajoutent que Phil Foden est probablement le meilleur joueur du pays mais n'a pas encore joué une seule minute.

Astonished that we’ve used 14 players so far yet our most talented player is still sat on the bench.